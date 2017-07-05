أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد رجل أمن، وإصابة 3 آخرين ، جراء تعرضهم لإعتداء إرهابي بحي "المسورة" بالقطيف.



وصرح المتحدث الأمني للوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" بأنه "عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء 10 / 10 / 1438 ه ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب / عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى" .



وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.