أصدرت السلطات التركية امس مذكرة اعتقال بحق 52 شخصا في اطار التحقيقات الجارية مع ما يسمى منظمة (الكيان الموازي) بزعامة فتح الله غولن التي تتهمها الحكومة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وذكر بيان صادر عن مكتب الادعاء العام في أنقرة ان مذكرة اعتقال صدرت بحق 31 موظفا سابقا من بينهم أكاديميون كانوا يعملون في جامعة أنقرة تم فصلهم أو ايقافهم عن العمل مؤقتا في وقت سابق.

وأضاف ان الادعاء العام في (قونيا) اصدر كذلك مذكرة اعتقال بحق 21 ضابطا يشتبه في انتمائهم الى (الكيان الموازي) ووجهت لهم تهما بـ «انتهاك الدستور ومحاولة عرقلة المؤسسات التشريعية والقيام بأعمال شغب ضد الحكومة والانتماء الى منظمة ارهابية».