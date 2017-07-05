عواصم ـ إياد أحمد ووكالات

أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن حوالي سبعة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن، ما يهدد بجعل هذا البلد محلا لأخطر أزمة أمن غذائي في العالم المعاصر.

وأشار أبو الغيط، في كلمة أمام الاجتماع الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بإيطاليا امس، إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيرا من حيث خطورتها في كل من سورية وليبيا والصومال، الأمر الذي يستدعى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين في هذه الدول.

ميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي غارات كثيفة على مواقع وتعزيزات ومخازن سرية لمليشيات الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف ومأرب وتعز وعلى الجبهات الحدودية بين اليمن والسعودية.

وواصلت طائرات التحالف غاراتها العنيفة على مواقع عسكرية تسيطر عليها المليشيات في العاصمة صنعاء ومحيطها، بالتزامن مع تجدد المواجهات وتبادل القصف المدفعي بين قوات الشرعية والمليشيات في مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة. وقالت مصادر عسكرية «إن طائرات التحالف استهدفت مخازن للأسلحة والصواريخ في جبال عطان غرب العاصمة صنعاء، واستهدفت أيضا معسكر النهدين المطل على دار الرئاسة، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت مخازن أسلحة في جبل نقم شرق صنعاء، وشنت سلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة سرية تابعة للمليشيات في جبلي ظفار وعيبان جنوب غرب صنعاء.