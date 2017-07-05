أيدت المحكمة العليا في الفلبين قرار الرئيس رودريغو دوتيرتي بإعلان الأحكام العرفية في الثلث الجنوبي من البلاد ورفضت الالتماسات المقدمة لإلغائها.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا ثيودور تي، إن 11 قاضيا من أصل 15 صوتوا لرفض الالتماسات التي قدمها مشرعون معارضون وجماعات ناشطة وأربع سيدات من مدينة «مراوي» الجنوبية التي هاجمها مسلحون في مايو الماضي.

من جانبهم، قال مقدمو الالتماسات إنه لا يوجد أساس وقائعي كاف لتبرير إعلان دوتيرتي الأحكام العرفية جنوب البلاد. وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في مينداناو في 23 مايو الماضي عندما هاجم مئات من المسلحين مدينة مراوي 800 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش. وقتل أكثر من 460 شخصا في اشتباكات مدينة مراوي، فيما اضطر 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم في المدينة والبلدات المجاورة لها.