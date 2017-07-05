أعرب المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشي، عن توقعه بأن يتم رفع الحظر المفروض على الأجهزة الالكترونية في الرحلات المتجهة من تركيا إلى الولايات المتحدة، في الخامس من شهر يوليو الحالي. وأوضح أكشي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أنه من المتوقع أن يتم، اليوم، رفع الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الالكترونية داخل الطائرات المسافرة إلى أميركا.

من جهة اخرى، اعلنت الخطوط الجوية السعودية انها تتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتلبية المتطلبات الاميركية للسماح للمسافرين بحمل الاجهزة الالكترونية داخل مقصورة الركاب بعد نحو اسبوعين كحد اقصى.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية السعودية «واس» امس انها «تعمل حاليا على استيفاء المتطلبات المحددة من قبل وزارة الامن الداخلي الاميركية في هذا الشأن بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين الى اميركا في موعد اقصاه 19 يوليو الجاري باصطحاب اجهزة الحاسب المحمولة والاجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب».