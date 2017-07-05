أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً حول تسلم الرد القطري على مطالبها، مؤكدة أنه سيتم الرد عليه في الوقت المناسب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد .

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قد التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم أمس الثلاثاء وسلمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع.

يذكر أن سمو أمير البلاد قد التقى امس الأول الاثنين وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن حيث سلم سموه رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد تضمنت رد قطر على قائمة المطالب الجماعية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول المقاطعة اليوم الأربعاء في القاهرة لبحث الخطوات المقبلة حيال الأزمة الخليجية.

ويبدأ الاجتماع عند الساعة 11,00 ت غ بين وزراء خارجية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.