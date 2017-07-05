قُتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط محال للتقاعد، اليوم الأربعاء، في هجوم على ممر لتحصيل رسوم السيارات، غرب العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن ضابطاً ومجندًا بالجيش قتلا إضافة إلى ضابط آخر متقاعد، في هجوم بالرصاص على ممر أمني في منطقة العياط بالجيزة.

وأوضح المصدر ذاته، أن شاباً مجهول الهوية اقتحم نقطة تحصيل رسوم سيارات في قرية البليدة بمدينة "العياط" التابعة للجيش، وأطلق الرصاص من بندقية آلية.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط برتبة "عقيد" على المعاش يعمل بالمكان، وملازم أول ومجند بينما أصيب ضابط آخر، مبيناً أن المهاجم تمكن من الفرار.

وأكد المصدر أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقاً في الواقعة، ولم يتبين حتى الآن دوافع الهجوم.

ولم يصدر بيان من الجيش المصري حول الهجوم، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 10:45 ت.غ.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.