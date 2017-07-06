اعرب وزراء خارجية السعودية/عادل الجبير ومصر/ سامح شكرى والامارات العربية/ عبدالله بن زايد الى نهيان والبحرين/ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة اليوم عن اسفهم ازاء الرد القطرى على مطالب الدول الاربع الخاصة بتوقف الدوحة عن تمويل الارهاب والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

ووصف البيان الصادر عن اجتماع الوزراء الاربعة الذى تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكرى الرد القطرى على هذه المطالب بانه"سلبي" بما يعكس"عدم الجدية" من جانب قطر.

بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع حول الموقف من الأزمة القطرية



أ ش أ



أصدر وزراء خارجية الدول العربية الأربع (مصر- السعودية- الإمارات- البحرين) بيانا مشتركا، عقب اجتماعهم المطول الذي انعقد اليوم /الأربعاء/ في القاهرة واستمر نحو 4 ساعات حول الموقف من الأزمة القطرية .



وفيما يلي نص البيان الذى تلاه وزير الخارجية سامح شكري..



"اجتمع وزارء خارجية جمهورية مصر العربية والممكلة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 يوليو 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين".



"وتم التأكيد على ان موقف الدول الأربع يقوم على أهمية التزام باتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي واتفاقيات مكافحة الارهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:

1 - الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الامنة .



2- ايقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.