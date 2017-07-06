أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمكافحة "الارهاب والتطرف" بصورهما وأشكالهما كافة وعلى جميع الاصعدة.



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري جيف دنهام بحثا خلاله "الوضع الاقليمي المتأزم وسبل التعامل مع التحديات القائمة بالمنطقة".



وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي أشار الى أن التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط نتيجة الأزمات القائمة في عدد من الدول تتطلب من مصر والولايات المتحدة "تكثيف التنسيق والتعاون المشترك على الأصعدة كافة".



وشدد الرئيس المصري على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد أزمات وصون سيادتها ووحدتها "حتى يمكن استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وتوفير مستقبل أفضل لشعوبه".



كما أعرب عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات والعمل على الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين وتفعيلها خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف المتحدث أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا من جانبهم محورية الدور المصري بالشرق الأوسط مثمنين جهود القاهرة على صعيد مكافحة الارهاب والتطرف وحرصها على التوصل الى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.