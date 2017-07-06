أعلنت مجموعة «طيران الامارات» ان السلطات الاميركية أعادت السماح بنقل الكمبيوترات المحمولة الى مقصورة الركاب على متن رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم «طيران الامارات» في بيان امس «تم رفع الحظر فورا عن حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى الولايات المتحدة». واوضح ان القرار صدر بعدما قامت «طيران الامارات» العملاقة «بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بصناعة الطيران ومع السلطات المحلية لتنفيذ إجراءات أمنية مشددة وبروتوكولات تلبي متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية والإرشادات الأمنية الجديدة لجميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة».