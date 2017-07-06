غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وزراء خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودية عادل الجبير، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، بعد المشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب بالقاهرة.

وأكدت الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) - خلال اجتماع عقد اليوم بقصر التحرير بالقاهرة - على أن مطالبها لقطر ليست قابلة للتسويف، وأن حماية الأمن القومي العربي والدولي وتوفير السبل لذلك ليست محل نقاش، إضافة إلى أنه لم يعد التسامح مع الدور التخريبي لدولة قطر وتدخلاتها المستمرة في شئون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب، وأن ما سيتم اتخاذه من إجراءات سيكون في إطار القانون الدولي.