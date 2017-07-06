قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في معرض رده على سؤال هل "ستغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر أم لا؟"، "إذا لم يأت طلب من الدوحة بهذا الخصوص (إغلاق القاعدة) فإننا لا ولن نقوم بهذا الأمر أبداً".

جاء ذلك في لقاء مع قناة "فرانس 24"، حيث أضاف أردوغان أن بلاده لا تريد أن تشهد المنطقة أزمة للمرة الثانية.

وأوضح بالقول "هناك أزمة حقيقية في كل من سوريا والعراق، والآن لا نريد حدوث أزمة في منطقة الخليج".

وأشار أردوغان إلى أنه جدد في كل تصريحاته حول الأزمة الخليجية، أن يتدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بصفته كبير المنطقة من ناحية العمر ومن الناحية الاقتصادية، ويجب ألا يسمح بحدوث أزمة في المنطقة، نحن طالبنا بهذا دائماً.