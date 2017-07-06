نشرت قوات الأمن الماليزية اليوم الخميس، مزيدا من عناصرها على الحدود مع الفلبين في شرق ولاية (صباح)الماليزية لمواجهة تهديدات بما يسمى تنظيم الدولة (داعش) الذي يتخذ من جنوب الفلبين معقلا رئيسيا له.

وقال مفوض شرطة ولاية (صباح) الماليزية رملي دين في تصريح صحافي، إن هذه التدابير الأمنية تأتي تحسبا لهروب عناصر من (داعش) إلى الأراضي الماليزية مع استمرار المعارك الواقعة في مدينة (مراوي) جنوب الفلبين.

وأضاف أن قوات الأمن على أهبة الاستعداد وسط احتمالات لهروب قيادي بارز في جماعة (أبوسياف) الفلبينية الى ولاية (صباح)، مبينا "أنهم قاموا بتعزيز عملياتهم الاستخبارية والوقائية واعتقلوا أفرادا يعتقد أنهم متورطون مع جماعات مسلحة لم يكشف عن عددهم".

ويشارك في المعارك الدائرة بين الجيش الفلبيني والجماعات المسلحة الإسلامية في مدينة (مراوي) مقاتلون ماليزيون ضمن مقاتلين أجانب آخرين فيما لقي عدد منهم حتفهم في المعارك حسب تصريحات سابقة للسلطات الفلبينية وأكدتها الشرطة الماليزية.

ويخوض الجيش الفلبيني منذ أكثر من 36 يوما معارك مسلحة ضد مسلحين من جماعة (ماوتي) المرتبطة بما يسمى تنظيم الدولة (داعش) وسط مخاوف من انتشارهم في دول جنوب شرق آسيا اذ يسعون إلى تشكيل معقل لهم في جزيرة (مينداناو) الفلبينية.

ويدخل القتال الدائر في (مراوي) أسبوعه الخامس دون إشارة لانتهائه قريبا على الرغم من بلوغ حصيلة القتلى حوالي 400 شخص من بينهم 67 جنديا و26 مدنيا.