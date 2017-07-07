هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بأكل المسلحين المتطرفين أحياء، وذلك بعد خطفهم وقتلهم بحارين فيتناميين بقطع رأسهما.



وقال دوتيرتي في كلمة امام مسؤولين محليين «سآكل اكبادهم ان شئتم. اعطوني ملحا وخلا وسآكلها أمامكم».



وأضاف «انا آكل كل شيء.. حتى ما ليس قابلا للأكل».



وعثرت القوات الفلبينية على جثتي البحارين قبالة منطقة مينداناو امس الأول بعد خطفهما مع أربعة آخرين من طاقم سفينة شحن فيتنامية في نوفمبر من العام الماضي.



وألقى الجيش الفلبيني بمسؤولية مقتل الرهينتين على جماعة ابوسياف التي تشتهر بالخطف من اجل الحصول على فدية والتي لها وجود قوي في المنطقة.



ويعرف عن تلك الجماعة انها تقتل ضحاياها بقطع رؤوسهم في حالة عدم دفع فدية.



وكان دوتيرتي (72 عاما) أمر بشن هجوم عسكري ضد جماعة أبوسياف وغيرها من الجماعات المسلحة في جنوب البلاد العام الماضي.



وجماعة ابو سياف هي شبكة من المسلحين تشكلت في تسعينيات القرن الماضي بأموال من تنظيم القاعدة، وتقسمت الى فصائل يشارك بعضها في عمليات خطف وعنف.



وأعلنت أحد الفصائل مبايعتها لتنظيم داعش وانضمت الى المسلحين الذين يقاتلون قوات الأمن منذ آخر مايو الماضي في مارواي.



ولا يزال المسلحون يحتلون أجزاء من هذه المدينة رغم هجوم عسكري بدعم من الولايات المتحدة أدى إلى مقتل اكثر من 460 شخصا وتشريد نحو 400 ألف آخرين.