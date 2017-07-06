أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا من اجل اعتماد "آليات مشتركة" في سوريا مثل مناطق حظر جوي، وذلك قبيل القمة الأميركية الروسية المقررة الجمعة.

وقال تيلرسون في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدة لدرس إمكان العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف "إذا عمل بلدانا سويا على إرساء الاستقرار على الأرض فان هذا الأمر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق حول المستقبل السياسي لسوريا"، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو توترا مؤخرا حول سوريا.

وأتى بيان تيلرسون قبيل توجهه إلى أوروبا للانضمام الى الرئيس دونالد ترامب الذي وصل الأربعاء الى وارسو في مستهل جولة أوروبية تستمر أربعة أيام ويلتقي خلالها خصوصا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثنائية ستعقد على هامش قمة مجموعة في هامبورغ الألمانية وستكون الأولى بين الرئيسين.

كما أتى البيان بعيد إحراز قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تقدما داخل المدينة القديمة في الرقة حيث تخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين في معقلهم الرئيسي في سوريا.