أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 9.2 نقطة ليبلغ مستوى 6680 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 1.44 و 2.56 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8.41 مليون دينار كويتي (نحو 27.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 47.4 مليون سهم تمت عبر 2373 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(وطني) و(المباني) و(زين) و(اجيليتي) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(المنتجعات) و(المواساة) و(اموال) و(شارقة ا) و(كابلات) الأكثر ارتفاعا.