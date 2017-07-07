قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حكم صدر اليوم الخميس إن جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها تجاه المحكمة بالتقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما زار البلاد في 2015.



لكن قضاة المحكمة رفضوا إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ذلك وأشاروا إلى أن محاكم جنوب أفريقيا وبخت الحكومة بالفعل بسبب تقاعسها في قضية البشير وقال كونو تارفوسر القاضي الذي ترأس الجلسة وهو يقرأ ملخصا للحكم إن إحالة هذا البلد إلى مجلس الأمن أو إلى الهيئة الحاكمة للجنائية الدولية "لن يكون طريقة فعالة في الحصول على تعاون".



ووجهت الجنائية الدولية اتهامات للبشير، الذي وصل إلى السلطة في السودان عام 1989 في انقلاب دعمه الجيش وإسلاميون، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عام 2008 فيما يتعلق بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2008.



وينفي البشير الاتهامات ويواصل السفر إلى خارج بلاده.



وعلى الرغم من أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية إلا أن المحكمة تستمد ولايتها هناك من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الصادر عام 2005 والذي أحال الصراع في دارفور إلى المحكمة في لاهاي.



وقال القضاة إن جنوب أفريقيا والسودان عليهما التزام باعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي ليمثل للمحاكمة.