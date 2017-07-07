عدن ـ إياد أحمد

حققت قوات الشرعية في اليمن تقدما استراتيجيا جديدا في محافظة الجوف ومديرية صرواح غرب محافظة مأرب بإسناد مباشر من طائرات التحالف العربي، بالتزامن مع خوضها مواجهات عنيفة مع الميليشيات في جبهات ميدي وحرض ونهم ووصول معدات وقوات جديدة تابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى شرق العاصمة صنعاء استعدادا لتحرير نقيل بن غيلان الإستراتيجي.

وقالت مصادر عسكرية لـ «الأنباء» إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على التبة الحمراء بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف والمطلة على معسكر الخنجر الإستراتيجي، فيما شددت قوات الشرعية حصارها المطبق على المليشيات في معسكر حام بمديرية المتون.



وأوضحت المصادر «أن السيطرة على التبة الحمراء يؤمن الخطوط التي تربط محافظة الجوف بمحافظتي صعدة وعمران والتي كانت تشكل خطوط إمداد رئيسية للمليشيات».



واستهدفت طائرات التحالف العربي تعزيزات للمليشيات كانت قادمة من صنعاء إلى جبهة المتون بمحافظة الجوف ودمرتها بالكامل وكبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى.



وفي جبهات ميدي وحرض الحدوديتان، وأصلت قوات الجيش الوطني والتحالف العربي دك أوكار ومواقع المليشيات بالمدفعية الثقيلة، بالتزامن مع غارات عنيفة لطيران التحالف على تحركات المتمردين شمال محافظة حجة، ودك معسكراتهم في مناطق باقم وكتاف وشدا بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين.



وفي جبهات شرق صنعاء، كثفت قوات الشرعية هجماتها على عدد من مواقع تمركز المليشيات في مديرية نهم، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المهام الخاصة التابعة للجيش الوطني إلى جبهة نهم مزودة بمختلف أنواع العتاد العسكري المتطور ومدربة على يد قوات التحالف العربي.