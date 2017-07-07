قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إنها ترى خيارات عدة لحل الخلافات بشأن سياسات المناخ خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في هامبورج.



ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات في القمة التي تجمعه بقادة دول أكبر عشرين اقتصادا في العالم بعد أن قرر الشهر الماضي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في عام 2015.



وقالت ميركل للصحفيين بصفتها مضيفة القمة التي تبدأ رسميا غدا الجمعة إن دورها يتمثل في البحث عن حلول وسط. وأضافت فيما يخص سياسة المناخ "هناك خيارات عدة يمكن طرحها للنقاش".