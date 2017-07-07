أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل مدني و7 مسلّحين، في اشتباكات مع قوات الأمن شمالي البلاد.



ونقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، اليوم، عن مسؤولين في الشرطة قولهم إنّ "الاشتباكات بدأت ليلة أمس الأربعاء، في منطقة قيصر بولاية فارياب (شمال)، عقب هجوم استهدف نقاط تفتيش أمنية من قبل مسلّحين".



وأضافت المصادر نفسها إنّ "الاشتباكات استمرّت لساعات، وأسفرت عن مقتل 7 مسلحين وإصابة 8 آخرين، كما قتل أيضا مدني"، دون مزيد من التفاصيل.



ولم تحدّد المصادر الجهة التي ينتمي إليها المسلّحون، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



وفي مايو/ أيار الماضي، قتل 5 جنود وأصيب 4 آخرون، في هجوم استهدف مديرية "غورماش" بولاية فارياب شمالي أفغانستان، من قبل حركة "طالبان"، بحسب المتحدّث باسم الولاية.