اعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة ،عن "اسفه البالغ" لعدم توصل الأطراف المشاركة في مؤتمر قبرص إلى توافق يمكن أن يساهم في إبرام اتفاقية إعادة توحيد الجزيرة.



وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي مقتضب فجر اليوم، بمقر انعقاد المؤتمر في منتجع (كران مونتانا) السويسري إن "هناك مسافة كبيرة بين وجهات النظر المتعلقة بحل عدد من القضايا ما جعل التوصل إلى اتفاق غير ممكن".



وأضاف أن "المؤتمر انتهى بهذه النتيجة المؤسفة على الرغم من الالتزام القوي الذي أبدته جميع الوفود من طرفي الأزمة من القبارصة اليونانيين والأتراك والدول الضامنة وهي تركيا واليونان وبريطانيا".



وأوضح غوتيريس أن انتهاء المؤتمر لا يعني عدم تطوير مبادرات أخرى للتعامل مع مشكلة قبرص، مؤكدا ان دور الامم المتحدة سيبقى الميسر وستدعم دائما الاطراف الراغبة في التوصل الى اتفاق.



وانطلقت هذه الجولة من المباحثات القبرصية تحت رعاية الامم المتحدة واستضافة سويسرية في ال27 من يونيو الماضي بغية وضع النقاط الاساسية التي يمكن ان تفضي الى اتفاقية لتوحيد شطري الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.