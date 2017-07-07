تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعوة قادة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات أغلظ لمنع تحويل الأموال بهدف دعم الإرهاب، حسبما ذكرت تقارير اليوم الجمعة.



وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلامية أخرى بأن ماي سوف تستخدم الخطاب، الذي سوف تلقيه في قمة قادة مجموعة العشرين في هامبورج، للدعوة إلى إغلاق "الثغرات الآمنة" في النظام المالي الدولي، بما يشمل تبني خطط لتعقب المبالغ المالية الصغيرة التي يمكن استغلالها لدعم هجمات "ذئب منفرد".



ونقلت "بي بي سي" مقتطفات مسبقة من الخطاب، منها: "رأينا التهديد ينتشر من سورية والعراق إلى دول أخرى وعبر الإنترنت".



ومن بين المقتطفات المسبقة أيضا قول ماي: "بينما نحرم الإرهابيين من المساحة المادية للعمل في مسرح العمليات، يتعين أن نسبق المنهجية الإرهابية وهي آخذه في التطور بغية الهجوم على أهداف أخرى سهلة وتزيد من الهجمات المستلهمة (من تنظيمات إرهابية)".



وأضافت ماي ": "لذا، ينبغي علينا محاربة التهديد من جميع الزوايا". وتابعت: "هذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد البيئات المتساهلة مع تمويل الإرهاب، ومراقبة انفصال المقاتلين الأجانب عن المعارك".