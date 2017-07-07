دانت مملكة البحرين اليوم الجمعة، بشدة التفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة شمال سيناء في مصر وأسفر عن مقتل عدد من العسكريين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي، على ضرورة تكاتف كافة الجهود الموجهة للقضاء على العنف والتطرف و "الإرهاب" بكل صوره ومهما كانت دوافعه.
وشدد على موقف مملكة البحرين "الثابت والداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الارهاب والمتضامن تماما معها فيما تتخذه من اجراءات لتعزيز الامن وترسيخ الاستقرار".
واعربت عن بالغ التعازي وصادق المواساة لشعب مصر الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ووصفت هذا الهجوم ب"الإرهابي الذي لا يمت للدين بصلة ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية".