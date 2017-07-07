انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال قمة زعماء الدول العشرين، في مدينة هامبورغ الألمانية، والتي تستمر يومين.



واستقبلت المستشارة الألمانية، رئيسة الدورة الحالية للقمة، أنجيلا ميركل، الزعماء المشاركين في القمة التي تُعقد في مركز المعارض والمؤتمرات في هامبورغ.



وعقب مراسم الاستقبال عقد الزعماء اجتماعاً حول "محاربة الإرهاب"، يستمر نحو ساعتين، يليه اجتماع حول "النمو العالمي والتجارة".



ويشارك الزعماء في ورشة عمل تحت عنوان "التنمية المستدامة، والمناخ والطاقة"، وفي ساعات المساء، يستمعون برفقة أزواجهم لأمسية موسيقية.



وفي اليوم الثاني للقمة يعقد الزعماء اجتماعاً ثالثاً حول "الشراكة مع إفريقيا والهجرة والصحة"، يليه آخر بعنوان " الرقمنة، و تمكين المرأة، والتوظيف".



ويعقد زعماء دول العشرين مؤتمراً صحفياً عقب الجلسة الختامية للقمة التي يغطيها آربعة آلاف و800 صحفي من نحو 65 دولة.



وتضم مجموعة العشرين كلا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والبرازيل وأستراليا والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والسعودية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.