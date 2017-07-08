كرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب مطالبته الجمعة بان تمول المكسيك مشروعه لبناء جدار حدودي بين البلدين، قبيل لقاء مع نظيره المكسيكي على هامش قمة مجموعة ال 20 في المانيا.



وردا على سؤال صحافي قبل لقائه بانريكي بينا نييتو في هامبورغ، حول ما اذا كان لا يزال مصرا على ان تلبي المكسيك هذا الشرط، اجاب ترامب "بالتأكيد".



واعلن الرئيس الاميركي مرارا انه سيسعى الى ان يتم بناء جدار على طول 3142 كيلومترا من الحدود التي تفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.



إلا ان الكونغرس الاميركي رفض حتى الآن تمويل بناء هذا الجدار الباهظ التكلفة، مكتفيا بتخصيص مبالغ لتعزيز المراقبة التكنولوجية.



والمعركة الحقيقية لتمويل بناء الجدار ستحصل لدى اقرار الميزانية المقبلة للعام 2018 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.



وقبل اللقاء بين الرئيسين على هامش قمة مجموعة ال 20، ادلى الرئيس المكسيكي بتصريح اعرب فيه عن امله في ان يساعد لقاؤهما في مواصلة "الحوار السلس" بين البلدين "وخصوصا حول أمن بلدينا وحدودنا".



وخلص الرئيس المكيسكي الى القول ان "مسؤولية التصدي للجريمة المنظمة مسؤولية مشتركة".