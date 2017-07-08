أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه يتطلع إلى "أشياء إيجابية" تحدث في العلاقات بين الخصمين السابقين للحرب الباردة.
وقال ترامب للصحفيين بينما كان يجلس إلى جوار بوتين الذي اجتمع معه اليوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين "بوتين وأنا نناقش أشياء متعددة وأظن أن الأمور تسير على ما يرام".
وأضاف قائلا "أجرينا محادثات جيدة جدا جدا. سنجري حوارا الآن وبالتأكيد ذلك سيستمر. نتطلع إلى أن يحدث الكثير من الأشياء الإيجابية جدا لروسيا وللولايات المتحدة ولجميع المعنيين. وإنه ليشرفني أن أكون معك".
وقال بوتين إنه في حين أنهما تحدثا بالهاتف إلا أن المحادثات الهاتفية ليست كافية مطلقا. ووصف اجتماعهما بأنه لقاء ثنائي مهم.
وأضاف الرئيس الروسي قائلا "أنا مسرور أن ألتقي بكم شخصيا".