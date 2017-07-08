اكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم ان زيارته الى منطقة الخليج تهدف الى دعم الوساطة الكويتية ومساعيها لرأب الصدع في الخلافات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.



وقال جونسون في بيان اصدرته وزارة الخارجية البريطانية لدى وصوله الى الرياض في بداية جولته ان "صداقة بريطانيا الوثيقة والتاريخية مع جميع دول الخليج أصبحت أكثر أهمية في عالم اليوم المتقلب".



وأضاف ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي سبق ان اكدت ان أمن الخليج من امن بريطانيا التي ستظل ملتزمة بقوة باستقرار المنطقة داعيا جميع الأطراف الى القيام بدور بناء من أجل استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.



واشار جونسون الى انه سيحث خلال جولته الخليجية كل الأطراف على دعم جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها المملكة المتحدة بقوة.



واضاف انه سيؤكد اهمية العمل على إزالة التصعيد وضمان وحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي موضحا انه سيناقش ايضا مجموعة من القضايا الامنية والقضايا الثنائية مع التركيز بشكل خاص على العمل المشترك لمواجهة التهديدات المشتركة للتطرف والارهاب.



وتأتي جولة وزير الخارجية البريطاني بعد أيام من انتهاء المهلة التي حددتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر لدولة قطر لحل الخلاف.