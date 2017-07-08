قال متحدث باسم فرقة الإطفاء إنه تم العثور على جثث ثمانية أشخاص اليوم السبت تحت أنقاض عقار سكني منهار بالقرب من مدينة نابولي بجنوب إيطاليا بعد عملية بحث استمرت طوال الليل.



وتم بناء العقار المكون من أربعة طوابق والواقع في بلدة توري أنونتسياتا في خمسينات القرن الماضي وهو مطل على البحر وانهار في حوالي الساعة 6.20 صباحا أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.



وكان عمال الإنقاذ قالوا أمس إن هناك ثمانية مفقودون.



وقال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء المحلية "انتشلنا جميع الجثث...وجدناهم جميعا ميتين".



وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت وأن الضحايا الثمانية بينهم شقيقان يبلغان من العمر 14 عاما وثمانية أعوام.

وفتح الإدعاء المحلي تحقيقا لمعرفة سبب الانهيار