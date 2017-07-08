القناعي : توقع انخفاض نسبة الاطباء الكويتيون من ٣٠٪‏ الى ١٧٪‏ خلال الخمس سنوات القادمة..ويجب زيادة عدد المبتعثين لكليات الطب

• هجرة الاطباء نتيجة عدم الرضا الوظيفي والشعور بالامن في بيئة العمل

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

انتهت الجمعية الطبية الكويتية من إعداد دراسة عن نسبة الاطباء الكويتيين في التخصصات الطبية.

وكشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي عن ملامح نتائج الدراسة التي آنذر أولها بأن عدد الاطباء الكويتيون جاء دون احتياج السوق المحلي في ظل اقبال دولة الكويت على مشاريع تنموية صحية كبيرة تحتاج الى زيادة الطاقم الطبي على ماهو موجود في الوقت الحالي.

وبين د.القناعي ان الدراسة أوضحت ان ٩٠٪‏ من الاطباء يستحقون "تخصص نادر"، والذي بدوره سيجذب الكويتيين لتلك التخصصات.

وأفاد بأن الدراسة حذرت من هجرة الاطباء الكويتيين والأجانب الذي سيؤدي الى نقص شديد في الكوادر مما سيربك العمل بالمشاريع الصحية وذلك نتيجة عدم الرضى الوظيفي لشريحة الاطباء و عدم الشعور بالامن في بيئة العمل.



وذكر د.القناعي في تصريح صحافي ان الدراسة اشارت الى انه يجب التركيز على استقطاب اطباء ذو كفاءة وخبرة، فضلا عن زيادة عدد المبتعثين من الكويتيين في كليات الطب المحلية والخارجية للارتقاء بالكادر الطبي وتلبية السوق المحلي، خاصة في ظل توقع انخفاض نسبة الاطباء الكويتيون من ٣٠٪‏ في الوقت الحالي الى ١٧٪‏ خلال الخمس سنوات القادمة.



وأوضح ان الدراسة دعت الى استعجال اصدار القوانين التي من شأنها تعزيز و حفظ حقوق الاطباء لتكون الكويت دولة جاذبة للاطباء، خاصة ان السوق الاقليمي و الخليجي يستقطب الكفاءات من الاطباء في دولة الكويت، مؤكدا على ان هذه الدراسة سيتم تسليمها للجهات المختصة لوضع الحلول والخطط للارتقاء بالنظام الصحي بدولة الكويت