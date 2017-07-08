أعلنت جمعية الهلال الأحمر افتتاحها بعد غد الاثنين نادي المتطوع الصغير تحت شعار (جيل بعد جيل لخدمة الانسانية) بمشاركة 100 طفل وطفلة من المواطنين والمقيمين.

وقال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في الجمعية الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن برنامج النادي الذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل يسعى إلى غرس حب العمل التطوعي في النشء وتنمية قدراتهم على العطاء والتفاني في خدمة الإنسانية.

وأضاف العنزي أن البرنامج سيساعد الأطفال المتطوعين ليكونوا قادرين على التصرف في الأزمات من خلال الإسعافات الأولية والاعتماد على النفس وتنمية الشخصية.

وأوضح أن النادي يستقبل الاطفال من سن 5 إلى 12 عاما ويقوم بتعليمهم المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر بغية إكساب الاطفال ثقافة التطوع.

وذكر أنه سيتم تدريب الاطفال على بعض المهارات التي تساعدهم على فهم حاجات المجتمع ومساعدة الآخرين وتنمية الحس الجماعي لديهم وذلك بالتعاون مع أسرهم.

وأشار إلى أن بإمكان المتطوع في حال استمراره في العمل التطوعي أن يصبح عضوا في الهلال الاحمر الكويتي مستقبلا فضلا عن امكانية مشاركته في الفعاليات وحملات الاغاثة الخارجية عند بلوغه سن 18 عاما.

وأكد العنزي ضرورة مشاركة افراد المجتمع في مثل هذه البرامج والانشطة وتحفيز الابناء على المشاركة في الاعمال التطوعية