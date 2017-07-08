بشرى شعبان

بين نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبد الله المطوطح فيما يتعلق بما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضراب العمال في جليب الشيوخ بأن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بأعمالها طبقا لقانون انشاء الهيئة رقم (109) لسنة 2013 ودورها هو تطبيق قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 والقرارات المنفذه له .

وأوضح المطوطح بأن الهيئة تقوم بدورها بمتابعة أصحاب الأعمال وفي حال وجود أي قصور أو إخلال من قبلهم تجاه حقوق ومستحقات العمال تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بحماية العماله وحقوقهم.

وفيما يتعلق بما تم نشره في مواقع التواصل بخصوص ابعاد العمال من قبل وزارة الداخلية فان الهيئة بدورها ستقوم بالمتابعة والتاكد من استلام تلك العمالة لمستحقاتهم وأجورهم