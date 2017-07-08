كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بإزالة تعديات على مساحة 6300م2 .



وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية خالد الردعان ان اي استغلال او تعدي على املاك الدولة ستتم ازالتها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتا الى ان المفتشين بفريق الطوارئ يقومون بجولات يومية في الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من عدم استغلال املاك الدولة او التعدي عليها .

وأشار الردعان الى ضرورة ترخيص ساحات املاك الدولة للحدائق قبل انشائها حيث ان اللوائح تمنع اقامة منشئات على الحدائق ويسمح فقط للمساحات الخضراء شريطة عدم حجب الرؤية بأي شكل من الاشكال ,الي جانب الالتزام باشتراطات بلدية الكويت بشان اقامة المظلات امام المنازل وترخيص المضلات .