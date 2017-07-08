يعتزم وفد حكومي صيني زيارة دولة الكويت بعد يوم غد الاثنين للبحث في سبل تطوير العلاقات الكويتية الصينية الى آفاق ارحب وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

ويضم الوفد الذي تستمر زيارته أربعة ايام عددا من كبار الخبراء الصينيين في مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمتها بنك التنمية الصيني ومجلس الدولة للتنمية والإصلاح ومعهد التخطيط المدني الصيني والجمعية الصينية لمناطق التنمية وشركة المواصلات الحكومية الصينية ومجموعة الطاقة الدولية الصينية اضافة الى ممثلين عن الهيئات المعنية بالبنى التحتية والمشاريع العملاقة.

وفي هذا الصدد أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات ، اليوم السبت أهمية المساعي الحثيثة التي يقوم بها البلدان لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بينهما.

وقال ان هناك رغبة جادة من كلا البلدين في ترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة ونقلها الى آفاق ارحب برعاية قيادتي البلدين وتحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

واضاف السفير حيات ان "ترسيخ التعاون المشترك بين الكويت والصين في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل واقامة البنى التحتية والمشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة في البلاد امر مرحب به من قبل القيادة السياسية العليا ويتوافق تماما مع رؤية سمو أمير البلاد الاستراتيجية (كويت جديدة 2035) الى جانب مبادرة (الحزام والطريق) الصينية".

واوضح ان الوفد الصيني سيبحث مع كبار المسؤولين في البلاد اخر المستجدات والدراسات المتعلقة بخطة التنمية في الكويت وسبل المساهمة في إحياء طريق الحرير القديم عبر انشاء مشروعات استراتيجية منها مشروعا (مدينة الحرير وضواحيها) و(تطوير الجزر الكويتية الخمس).

ولفت السفير حيات الى الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح الى الصين في شهر ابريل عام 2014 اضافة الى مشاركته في قمة الحرير التي عقدت بالعاصمة بكين في منتصف شهر مايو الماضي.

وذكر ان الشيخ ناصر صباح الأحمد التقى على هامش القمة الرئيس شي جين بينغ ونائبه لي يوانشاو واجرى معهما مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الكويتية الصينية في مختلف المجالات في إطار الجهود المبذولة لاستعادة دولة الكويت دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري مهم.