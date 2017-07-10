أجبرت شجاعة مندوبة كوبا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”، أعضاء المنظمة على الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.



وأظهر مقطع فيديو مندوبة كوبا خلال جلسة “يونسكو”، التي عقدت الثلاثاء الماضي، تعترض بعصبية على الوقوف دقيقة حداد ‏على اليهود ضحايا محارق “هولوكوست”، بطلب من مندوب إسرائيل، موضحة أن المنظمة بذلك تتحول إلى مناقشة أمور سياسية، وستصبح “سيركًا سياسيًا”، وفق تعبيرها، مضيفة أن رئيس الجلسة فقط هو المخول بطلب الوقوف للحداد وليس المندوبين.



وفاجأت مندوبة كوبا الجميع في ختام حديثها، وبحماس شديد بأن طلبت من الجميع الوقوف دقيقة صمت، حدادًا على الشهداء الفلسطينيين في المنطقة، وبالفعل استجاب معظم الأعضاء بسرعة بالوقوف بل والتصفيق لشجاعة تلك المرأة الكوبية.