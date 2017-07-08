أعلنت وزارة الكهرباء والماء اليوم السبت جاهزيتها لإيصال خدمة المياه العذبة إلى قطعة رقم 1 بمنطقة صباح السالم وذلك بعد الانتهاء من غسل وفحص وتعقيم الشبكة الخاصة بها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التشغيل وصيانة المياه بالوزارة المهندس خليفة الفريج في تصريح صحافي إن (الكهرباء) حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق الجديدة فضلا عن تسهيل الإجراءات ذات الصلة بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للمنطقة المذكورة إلى مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية قسم (إيصال المياه) أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال إجراءاتهم.

في شأن آخر أفاد الفريج بإن الفرق الفنية المختصة تمكنت فجر اليوم من إصلاح التسرب الذي أصاب خط مياه (دخول محطة ضخ المسيلة قطر 600 مللميتر) من خلال استبدال وإصلاح المحابس المتضررة.

وذكر أن أعمال إصلاح هذا التسرب التي استمرت من الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة حتى فجر اليوم أدت إلى قطع المياه أو ضعفها في بعض المناطق التابعة لمركز طوارئ جابر العلي وهي (جابر العلي) و(مبارك الكبير) و(هدية) و(الرقة) و(قطعة رقم 9 بالعقيلة) والقطعتان 1 و 5 في القرين).