شارك الآلاف من أهالى قرية السلامونى ونجع سليمان حمد بمركز أخميم بمحافظة سوهاج اليوم السبت فى تشييع جثماني المجندين محمود صبرى محمد، ومؤمن رزق أبو اليزيد (21 عاما) اللذين استشهدا فى الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس على كمين أمني برفح.

ووصل جثمانا الشهيدين إلى مطار سوهاج الدولى على متن طائرة عسكرية، وأقيمت لهما مراسم جنازة عسكرية بالمطار بحضور العميد محمود المنيسى المستشار العسكرى للمحافظة وأهالى الشهيدين، وبعدها تم حمل جثمانى الشهيدين ملفوفين فى علم مصر ونقلهما بسيارتى إسعاف لدفنهما بمسقط رأسيهما بقرية السلامونى مسقط رأس الشهيد الأول ونجع سليمان حمد مسقط رأس الشهيد الثانى.

واستقبل الأهالى جثماني الشهيدين بحالة من الحزن والبكاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليهما، وتم حملهما لدفنهما فى مقابر عائلتيهما فى جنازتين شعبيتين، شارك فيهما آلاف الأشخاص وعدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأمن، وردد المشاركون فى الجنازتين هتافات تطالب بالقصاص والثأر من جماعات الإرهاب ومن يدعهما.