أجرت قاذفات أميركية مناورة غير معتادة بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية، امس، حيث حلقت على مسافة قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة في استعراض للقوة بعد التجربة الصاروخية الاخيرة لبيونغ يانغ.

والمناورة التي أجرتها قاذفتان من طراز «بي-1بي لانسر» اقلعتا من قاعدة اندرسن الجوية في غوام، كانت جزءا من مهمة استمرت 10 ساعات شاركت فيها مقاتلات كورية جنوبية ويابانية، ردا على «سلسلة من الاعمال التصعيدية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية، بما فيها إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات» الثلاثاء الماضي، بحسب بيان لسلاح الجو الأميركي في منطقة المحيط الهادئ.