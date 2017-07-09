أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تعرض دورية أمنية لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر عند مرورها بمبنى تحت الإنشاء بحي الناصرة بمحافظة القطيف.

وصرح المتحدث الأمني للوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس بأنه: «عند الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة بعد منتصف ليلة يوم السبت 14/ 10/ 1438هـ، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر عند مرورها بمبنى تحت الإنشاء بحي الناصرة بمحافظة القطيف مما نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى».

وأوضح المتحدث الأمني أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.