أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، امس، ان «داعش» بدأ ينهار في آخر معاقله بالمدينة القديمة بالجانب الغربي للموصل، فيما تعهد مقاتلو التنظيم بالقتال حتى الموت في الموصل، بحسب ما اوردت وكالة «أعماق» التابعة لداعش.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن «عناصر داعش يعانون من انهيار في آخر معاقلهم بالموصل القديمة، مع استمرار تقدم القوات بمختلف تشكيلاتها للوصول إلى حافة نهر دجلة الذي يفصل الموصل إلى شطرين».

وأوضح أنه «لم يبق سوى القليل أمام القوات العسكرية لاستعادة كامل المدينة القديمة من سيطرة التنظيم الإرهابي».

واستهدفت الضربات الجوية وقذائف المدفعية العراقية آخر حصن لمسلحي التنظيم المتطرف في الموصل القديمة فيما تصاعد الدخان الأسود فوقها.

وفي سياق متصل، قال التلفزيون العراقي إن قوات الأمن العراقية تتوقع استعادة السيطرة الكاملة على مدينة الموصل «خلال ساعات» في ظل انهيار دفاعات داعش، فيما احتفل جنود عراقيون ورقصوا بالبنادق والأسلحة الآلية ولوحوا بالأعلام العراقية لدى وصولهم لأهدافهم المحددة دون انتظار إعلان الانتصار رسميا.

في هذه الاثناء، استعادت القوات العراقية ثلاثة مواقع جديدة في المدينة القديمة بالموصل.

وقال قائد الحملة العسكرية (عمليات قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن «قوات الشرطة الاتحادية حررت (باب الطوب) و(سوق الصاغة) و(شارع النجفي)» في المدينة القديمة بالموصل.

وأضاف يار الله «بذلك تكون قوات الشرطة الاتحادية قد أكملت المهام المنوطة بها في المدينة القديمة والجانب الغربي للموصل».