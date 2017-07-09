عدن - إياد أحمد

واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدمها الميداني في جبهات المصلوب والمتون بمحافظة الجوف، شمال البلاد، بإسناد من طيران التحالف العربي، وذلك بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وقتل خلالها اثنين من أبرز قيادات المليشيات الميدانية.

وقالت مصادر عسكرية وأخرى ميدانية «أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جبل عنبر في سلسلة جبال حام الإستراتيجية وعدة مواقع محيطة».

وفي غضون ذلك، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي صاروخا باليستيا فوق مدينة مأرب وفجرته في الجو دون وقوع خسائر.

وفي محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، استهدفت طائرات التحالف غارات مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة للمليشيات بمنطقة «الجبلية» وفي عدة مزارع بمديرية التحيتا، وذلك بعد ساعات من غارات عنيفة للطيران استهدفت شحنة أسلحة على متن زوارق تهريب تابعة للمليشيات في جزيرة كمران قبالة ميناء الصليف التابع للحديدة على ساحل البحر الأحمر ودمرت الغارات الزوارق بما فيها من أسلحة.