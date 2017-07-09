دخل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية، والذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية روسية أردنية، حيز التنفيذ ظهر اليوم الأحد. ويشمل الاتفاق محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وكان اكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ماكماستر، في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار في مناطق جنوب غرب سوريا والذي يبدأ سريانه ظهر اليوم الأحد على رأس أولويات الإدارة الأمريكية.

وأضاف ماكماستر في بيان صدر مساء امس السبت "بعد التوصل إلى هذه الخطوة المبشرة مع روسيا والولايات المتحدة والأردن" فقد بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار هذا مع قادة دول مجموعة العشرين (جي 20) في قمتهم التي اختتمت يوم امس السبت في مدينة هامبورغ الالمانية.

وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق لإعلان وقف إطلاق النار بجنوب غرب سوريا ما يعرف ب"مناطق تخفيف التصعيد" يبدأ سريانه منتصف نهار اليوم الأحد.

وشدد ماكماستر على القول "تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) وتقديم الدعم اللازم لإنهاء النزاع في سوريا والحد من معاناة شعبها وتمكينهم من العودة إلى ديارهم".

واعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق "خطوة مهمة نحو هذه الأهداف المشتركة"