عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة التمييز، حكما بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد وليد فارس صاحب حساب «جبريت سياسي» في موقع تويتر، وببراءة المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز المطيري بالدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المغرد والحجرف تهم الإساءة إلى مسند الإمارة وإشاعة الفتنة بين أفراد الشعب وإذاعة أخبار كاذبة والإساءة للسلطة القضائية والنيابة العامة ولشخصيات سياسية واعتبارية في الكويت وإفشاء أسرار عسكرية، في حين أسندت للمطيري تهم إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية والأمنية في البلاد والإساءة لقيادات في وزارة الداخلية وإساءة استخدام الهاتف.