قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، إن بغداد بدأت حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية والذي قد يحتوى على احتياطيات تقدر بمليار برميل.

وذكرت الوزارة في بيان أن شركة نفط ميسان التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية ويسعى لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا في نهاية العام من نحو 4.7 مليون في الوقت الحالي.

وينتج العراق 4.3 مليون برميل يوميا، أقل من طاقته الإنتاجية، تمشيا مع اتفاق المنتجين على خفض إنتاج الخام سعيا لدعم أسعاره.

وحضر وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي حفل تدشين حفر أول بئر في حقل الحويزة ووضع حجر الأساس لتطوير حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان بحسب بيانين منفصلين صادرين عن وزارة النفط العراقية اليوم الأحد.

وتسهم أعمال التوسعة في مضاعفة طاقة حقل الحلفاية الذي تديره بتروتشاينا إلى 400 ألف برميل في عام 2018.