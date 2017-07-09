أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 43.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6723 نقطة و 1.95 نقطة للوزني و2.18 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7.24 مليون دينار كويتي (نحو 23.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 51.2 مليون سهم تمت عبر 2010 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(مشاريع) و(اهلي) و(متحد) و(بيتك) و(بنك وربة) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اياس) و(ريم) و(نابيسكو) و(اريد) و(اكتتاب) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.