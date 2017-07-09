يكافح زهاء 2300 من عناصر جهاز إطفاء منذ يوم السبت، حرائق غابات بولاية كاليفورنيا التي عانت جفافاً طوال خمس سنوات وتشهد في الوقت الحالي درجات حرارة مرتفعة جداً خصوصا في جنوبها.

وأدّى حريق اندلع عند سفوح سييرا نيفادا الواقعة شمال سكرامنتو إلى تدمير عشرة منازل، وامتدّ على مساحة 800 هكتار من الغابات متسبّباً بإجلاء سكّان المنطقة.

واستناداً إلى السلطات المحلّية، أصيب ستة أشخاص بينهم رجل إطفاء، بجروح طفيفة.

وامتدّ حريق آخر في مقاطعة سانتا باربرا، على أكثر من 3200 هكتار من الغابات، وذلك بسبب الرياح الجافة والساخنة، ودفع أيضاً إلى حصول عمليات إخلاء.

في المجموع، تم إحصاء 17 حريقاً السبت بولاية كاليفورنيا الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

وتضرب موجة حر شديدة وقياسية الولاية وتم تمديد التحذير من درجات الحرارة في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ).