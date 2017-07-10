ذكر مسؤول دفاعي ألماني أن بلاده بدأت اليوم الأحد سحب قواتها من قاعدة جوية تركية حيث تشارك في دعم العمليات الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وذلك في أعقاب خلاف مع أنقرة بشأن زيارة نواب ألمان للقاعدة.

ويمثل الانسحاب من قاعدة إنجيرليك خطوة أخرى في إطار واحد من خلافات عديدة بين البلدين تتراوح بين حملة صارمة شنتها أنقرة على معارضيها في أعقاب محاولة انقلاب وتنظيم حملات دعائية سياسية التركية في ألمانيا.

وأقر البرلمان الألماني الشهر الماضي الانسحاب من القاعدة.

ومن المقرر أن تواصل الطائرات الألمانية المقاتلة العمل انطلاقا من إنجيرليك حتى نهاية يوليو تموز على الأقل في إطار مهمة لتوفير طائرات الاستطلاع لدعم عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وفي هذه الأثناء سيجري نقل العتاد الضروري إلى قاعدة جوية جديدة في الأردن من المقرر أن تتمركز فيها الطائرات بحلول أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ المتحدث باسم الوزارة رويترز أن طائرة ألمانية متخصصة في تزويد الطائرات بالوقود في الجو غادرت إنجيرليك إلى القاعدة الأردنية اليوم.

وأكد مسؤول تركي أن سحب القوات بدأ قائلا إن وزيرة الدفاع الألمانية كانت قد أبلغت نظيرها التركي بموعد الانسحاب عندما التقيا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وكانت تركيا رفضت السماح للنواب الألمان بالقيام بما اعتبروها زيارة عادية للقاعدة قائلة إنه يتعين على برلين أولا أن تحسن نهجها تجاه تركيا.

وسبق أن منعت ألمانيا ساسة أتراكا من تنظيم حملات على أراضيها لاستفتاء بشأن منح إردوغان صلاحيات واسعة جديدة.

وردت أنقرة باتهام برلين باتباع أساليب "تشبه الأساليب النازية" وبإشعال الخلاف مجددا بشأن إنجيرليك.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت إن الاجتماع الثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كشف عن "خلافات عميقة" بين الدولتين العضوين في حلف الأطلسي.