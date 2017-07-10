أفادت قناة "العراقية" بوصول رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى مقر قيادة العمليات في

مدينة الموصل قبل قليل.

وأضافت القناة في نبأ عاجل أنه يجتمع في هذه الأثناء مع "القيادات الأمنية ويستمع إلى إيجاز من قائد عمليات قادمون يا نينوى".

وكان العبادي وصل إلى المدينة في وقت سابق اليوم لـ"يبارك للمقاتلين والشعب العراقي تحقيق النصر الكبير".

في غضون ذلك، أعلنت عمليات قادمون يانيوى أن "قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقة الميدان ووصلت إلى حافة نهر دجلة واقتحمت باتجاه منطقة القليعات،

آخر الأهداف المتبقية".

وكان العبادي أعلن في كانون ثان/يناير الماضي تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل. وفي شباط/فبراير، بدأت القوات العراقية عملية موسعة

لتحرير الجانب الأيمن من سيطرة داعش.

ويترقب العراقيون الإعلان رسميا عن انتهاء معارك الساحل الأيمن، وشرعت منظمات عراقية بالإعداد لبرامج احتفالية تتزامن مع الإعلان الرسمي لطرد

التنظيم من المدينة