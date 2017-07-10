توفي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في كندا أمس، حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه الأخ السفير أحمد بن حلي نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال.. عرفناه رجلا محترما وديبلوماسيا قديرا وغيورا على الجامعة وعلى المصالح العربية.. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».