ذكرت فرقة إطفاء لندن أن عشر سيارات اطفاء و70 من رجال الاطفاء يكافحون في وقت مبكر من اليوم الاثنين حريقا كبيرا في سوق شعبي في لندن.

واوضحت الفرقة أن الحريق اندلع في سوق كامدن لوك وأن النيران امتدت إلى كل من الطابق الأول والثاني والثالث علاوة على سقف المبنى.

وقال شاهد العيان جوان رايبس إن "الحريق كان يتحرك بسرعة كبيرة. كان الناس يراقبون، لكننا شعرنا بالخوف من إمكانية انفجار المبنى في أي لحظة حيث توجد بالقرب منه مطاعم بداخلها مطابخ".

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك اصابات.