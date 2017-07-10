ذكرت وسائل اعلام يابانية محلية اليوم الاثنين أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت الاسبوع الماضي جنوب غرب اليابان ارتفع إلى 21 قتيلا، بينما لايزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.

ولا تزال عمليات البحث والانقاذ مستمرة في مقاطعتي اويتا وفوكوكا حيث توقعت سلطات الطقس هطول المزيد من الامطار الغزيرة في أجزاء من المناطق المنكوبة.

ونقلت وكالة انباء "كيودو" اليابانية عن السلطات المحلية القول إن حوالى 250 شخصا تقطعت بهم السبل في المقاطعتين بينما اضطر حوالى 1700 شخص إلى قضاء الليل في مراكز الإيواء العاجلة.

وبدأت الامطار الغزيرة في غمر الانهار والمناطق السكنية في وقت متأخر من يوم الاربعاء. وذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية أن بعض المدن في المنطقة استقبلت أكثر من 120 مليمترا من الامطار خلال ساعة واحدة.

ودفعت الكارثة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى قطع جولته الاوروبية والعودة إلى اليابان.

ونقلت "كيودو" عن آبي، الذى كان في السويد يوم الاحد، قوله "سأزور المنطقة المنكوبة في اسرع وقت وأقيم الوضع بنفسى".